banner583
Aslan, 4 hafta sonra kükredi
Aslan, 4 hafta sonra kükredi
12 0
Cihangir, evinde mutlu
Cihangir, evinde mutlu
32 0
 
Nefes kesen tatbikat
Nefes kesen tatbikat
29 0
MC20’ye “Yılın Ürün Tasarımı” ödülü
MC20’ye “Yılın Ürün Tasarımı” ödülü
22 0
"Elalemin kafasını ben yapacak olsam kokain satardım”
294 0
“Bu fiyatlarla alışveriş yapmak zor”
“Bu fiyatlarla alışveriş yapmak zor”
63 0
Masum canlar öldürülüyor!
Masum canlar öldürülüyor!
30 0
banner661

Alkollü sürücü, evin bahçesine daldı

banner476

Taşkınköy’de aşırı alkollü araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı

banner666
Alkollü sürücü, evin bahçesine daldı

Taşkınköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü 53 yaşındaki Şevket Özdağ bahçe duvarına çarptı.
Önceki akşam saat 19:40 sıralarında, Taşkınköy’de Çetin Başar Sokak üzerinde, 53 yaşındaki Şevket Özdağ, 204 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yönetimindeki RT 538 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.