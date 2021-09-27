Alkollü sürücü, evin bahçesine daldı

Taşkınköy’de aşırı alkollü araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı

Taşkınköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü 53 yaşındaki Şevket Özdağ bahçe duvarına çarptı.Önceki akşam saat 19:40 sıralarında, Taşkınköy’de Çetin Başar Sokak üzerinde, 53 yaşındaki Şevket Özdağ, 204 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yönetimindeki RT 538 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.Kaza sonucu yaralanan olmadı.