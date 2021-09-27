Aracın çarptığı yaya yaralandı

Girne'de dikkatsiz sürücünün çarptığı 77 yaşındaki İlhan Büyükel yaralandı





Girne'de dün meydana gelen kazada aracın çarptığı 77 yaşındaki İlhan Büyükel yaralandı.

Kaza saat 12.40 raddelerinde Girne Rauf Denktaş caddesi üzerinde meydana geldi.

Kuzey istikametine doru seyreden 21 yaşındaki Girne’ de sakin Murat Onlen, yönetimindeki NF 278 plakalı araçla dikkatsizce Akpınar çemberine giriş yaptığı esnada, yolu batı istikametinden doğu istikametine yaya geçmekte olan Girne’de sakin77 yaşındaki İlhan Büyükel’e aracının ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan İlhan Büyükel ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

