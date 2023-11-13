banner913
banner932
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
38 0
Kaçak estetik baskını
Kaçak estetik baskını
27 0
 
Adana'da gol sesi yok
Adana'da gol sesi yok
14 0
Birbirlerini üzmediler
Birbirlerini üzmediler
23 0
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
27 0
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
21 0
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
43 0
banner964
banner985

Alkol şişede durduğu gibi durmuyor

banner476

19 yaşındaki alkollü sürücünün yaptığı kazada 7 kişi yaralandı

banner974
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
banner971
Bafra köyü çemberi ile oteller bölgesi çemberi üzerinde bugün sabah meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki 255 promil alkollü sürücü yoldan çıkarak palmiye ağacına çapıp takla attı ve bahçe tellerine çarparak yaklaşık bir metre derinliğindeki arazi içerisinde tekerlekleri üzerinde durdu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, yaralanan araç sürücüsü Mahmut Demir (E-19), yolcular Farukhan Yeşilalp (E-24), Oğuzhan Çelik (E-24), Niyazi Turan (E-28), Kadir Demir (E-19), Mustafa Berk Ümütlü (E-23) ve Mehmet Pala’nın (E-22) tedavileri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.