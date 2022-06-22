70 Euro’ya Güney’e kaçak geçeceklerdi

Havaalanı çemberinde polis tarafından yapılan operasyonda bir van içerisinde yabancı uyruklu 9 kişi tespit edildi. 9 kişinin 70 Euro karşılığında Akıncılar köyünden Güney’e kaçak geçirilmek istendiği tespit edildi



Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak suçlarından tutuklanan zanlılar Nazif Özhançer, MD Rabbi Sarke, MD Jakir Kamali, Muhammad Alı, Jahural İslam, Mohammad Hrıdoy, Zacharie Ezua, Shuvo Mıa ve Afzal Saba mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hamza Tarman, olguları aktardı.

Polis, 20.06.2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından, Havaalanı giriş kısmında bulunan çember üzerinde yapılan operasyonda, Güzelyurt'ta sakin 39 yaşındaki Nazif Özhançer’in kendisine whatsapp programı üzerinden konum bilgileri verilen kişileri almak maksadı ile Haspolat'ta faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yakınına gelerek kullanımında bulunan JR 650 plakalı Ford transit kapalı van aracın arka kısmı içerisinde eşyaları ile birlikte Lefkoşa'da sakin 21 yaşındaki Bangledeş uyruklu öğrenci Rabbi Sarke, 21 yaşındaki Bangledeş uyruklu öğrenci Rabbi Sarke, Jakir Kamali, 32 yaşındaki Pakistan uyruklu öğrenci Muhammad Alı, 39 yaşındaki Bangledeş uyruklu işsiz Jahural İslam,

30 yaşındaki Bangledeş uyruklu işsiz Mohammad Hrıdoy, 23 yaşındaki Demokratik Kongo uyruklu işsiz Zacharie Ezua, 23 yaşındaki Bangledeş uyruklu işsiz Shuvo Mıa ve 27 yaşındaki Pakistan uyruklu işsiz Afzal Saba’nın

tespit edildiklerini anlattı.

Polis, akabinde Nazif Özhançer'den yapılan soruşturmada araç içerisinde bulunan şahıslardan kişi başı 70 Euro karşılığında Akıncılar köyüne götürmek için Whatsapp internet programı üzerinden konum atmak suretiyle irtibat kurduğu Numan isimli şahsa teslim ederek Güney Kıbrıs'a geçmelerine yardımcı olmak maksadı ile anlaştıklarını ve bahse konu şahısları KKTC'den Askeri Yasak Bölgeyi ihlal etmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, adı edilenlerin derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.



