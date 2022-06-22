“Çocuklarımızı okutmayalım mı?”

Atleks Sanverler Ortaokulu, okul kıyafetleri için velilerden 1790 TL istedi, veliler isyan etti. Üç çocuk annesi Öznur Ulukaya “Bu ücreti veremeyenlerin çocukları okumasın mı? Bunu mu istiyorsunuz?” diye tepki gösterdi

Milli Eğitim Bakanlığı, okul kıyafetlerindeki harcamalar konusunda bütün devlet okullarına genelge gönderdi. Genelgede okul kıyafet paralarının belirlenmesinde okul aile birliklerinin yetkili olacağı bildirildi.Eğitim Bakanlığı yetkililerinden elde edilen bilgiye göre, okullara dağıtılan genelgede kıyafet alımı konusunda ‘velileri zorlayacak bir ücret belirlenmemesi’ konusunda uyarıda bulunuldu.Atleks Sanverler Ortaokulu Okul Aile Birliği ise, okul kıyafetlerinin fiyatını bin 790 TL olarak belirledi ve bu ücretin yatırılacağı banka hesabını paylaştı ve okul kıyafetleri için belirlenen ücretin ‘tamamının’ yatırılmasını istedi.Eğitim Bakanlığının kararına uymayan Atleks Sanverler Ortaokulu Okul Aile Birliği, belirlenen harcın ödenmesi konusunda velileri ‘zorunlu’ tuttu.Asgari ücretin 6 bin 90 TL olduğu ülkemizde, belirlenen ücret neredeyse bu fiyatın üçte biri oranında...Akaryakıta ve elektriğe gelen zamların ardından ülkede yaşam oldukça zorlaşırken, velilere ‘zorunlu’ tutulan bu ücretin nasıl ödeneceği de merak konusu olmuş durumda.Öte yandan Atleks Sanverler Ortaokulu’nun, okul kıyafetleri için velilerden 1790 TL ücret istemesi, velilerin tepkisine yol açtı.Üç çocuk annesi Öznur Ulukaya, maaşların yetmediği, fahiş pahalılığın alıp başını gittiği bir dönemde böyle bir ücret istenmesine karşı “Çocukları okutmayalım mı?” diye isyan etti.“Ne yazsam ne söylesem bilmiyorum. Öfkem o kadar büyük ki, ben 3 çocuk annesiyim, eşimi kaybettim. Tek başına çalışan bir anneyim asgari ücretle ve benim gibi o kadar insan vardır ki hadi siz söyleyin ne yapalım? Çocukları okutmayalım mı topluma faydalı değil de faydasız serseri çocukları mı eğitelim? Bu ücreti veremeyenlerin çocukları okumasın mı? Bunu mu istiyorsunuz?Büyüğümü okuttum ve şuan üniversiteli oldu, başarılı bir çocuk tüm çocuklarımız, öyle olsun ama bu şartlarda bu maaşla artık herşey çok zor. Gerçekten çok yazık. Herkesi zorunlu ve mecbur bu ücreti ödemeye bırakıyorsunuz.Veremeyenler var ne olacak? Okumasın mı üzgünüm devletimiz bir şey yapsın. Ben çocuklarıma hem anne hem babayım, her zaman da okumaları için elimden geleni yapacağım ama gerçekten yeter. Fiyatlar uçtu, ev kirası, kredi, elektrik, su benzin ne yapacağız?