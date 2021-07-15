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50 dönüm alan kül oldu

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50 dönüm alan kül oldu
Kalavaç köyü tepelerinde akşam üzeri çıkan yangın makilik alan ile zeytin ağaçlarını kül etti. 
Polisin verdiği bilgiye göre bugün saat 17:00 sıralarında, Kalavaç köyünün batı kısmındaki tepelik ve dere yatağı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi. Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu 50 dönümlük alan içerisindeki yabani zeytin, harup ve makilik alan yandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
 
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