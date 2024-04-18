Trafik denetimlerinde 496 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 42 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, 496 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 42 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 2 bin 645 sürücü kontrol edildi. Hakkında yasal işlem başlatılan sürücülerin 206’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 101’i trafik ışıklarına uymamak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 25’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmaktan ceza aldı.

