38 yaşındaki kişi 2 gündür kayıp

Beyarmudu’nda sakin 38 yaşındaki Serkan Köleci, aranıyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün polise verilen bilgide, Köleci’nin, 17 Temmuz tarihinde saat 11.30 sıralarında evinden ayrıldığı ve geri dönmediği bildirildi.
Köleci’nin bulunması için aramalar devam ediyor.
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