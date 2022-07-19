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İngiltere tarihinin en sıcak gününü yaşıyor

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İngiltere tarihinin en sıcak gününü yaşıyor

Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere’de termometreler 40.2 santigrat dereceyi gördü.

İngiltere, 40.2 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor. Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede tespit edilen sıcaklıkların 40.2 santigrat dereceye ulaştığını ve bunun ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olduğunu bildirdi.

Bu sabah saatlerinde ülkede sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceği dikkate alınarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapılmıştı.

İngiltere’de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019’da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.

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