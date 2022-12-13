30 kentte Halil Falyalı operasyonu!

10 ay önce öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'yla bağlantılı olan ve 2.5 milyar TL suç geliri elde ettikleri öne sürülen 163 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

8 Şubat 2002’de suikasta uğrayan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın ölümündeki sır perdesi henüz aralanmadı.

20 Ekim’de Halil Falyalı’nın eşi ve bir kumarhane müdürü de dahil 46 şüpheliye yönelik düzenlenen ‘sanal bahis’ operasyonun devamında bugün polis ekipleri Ankara merkezli 30 ilde harekete geçti.

Halil Falyalı’nın ardında bıraktığı organizasyonla bağlantılı oldukları ve 2.5 milyar TL suç geliri elde ettikleri öne sürülen 163 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Sabah saatlerinde açıklama yapan, 20 Ekim’deki operasyonun bir ön operasyon olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi:

– Halil Falyalı’nın yakınları dahil olmak üzere yaklaşık toplam 163 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin, şu ana kadar 808 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur. Bu daha başlangıçtır. 163 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır.

– Ve inanıyorum ki özellikle vatandaşlarımızı kendi ağlarına düşürerek onları hem sanal bahis hem de sanal kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül yaklaşım yaptığımız bu operasyonlarla akamete uğratılacaktır. Sanal kumar ve sanal bahis paralarının nakli, kripto borsasıyla başka ülkelere aktarılmaktadır.

İstanbul: Yasa dışı bahis paralarını, farklı kişi ve kurumlara naklettikleri iddiasıyla 34 şüpheli hakkında 11 ayrı adrese yönelik operasyon düzenlendi. Esenyurt, Bağcılar, Kağıthane, Bahçelievler, Üsküdar, Fatih, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu ve Eyüpsultan’da 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde 7 kişinin de arandığı öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinin Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı. Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

CEZA İSTEMLERİ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin “Tasarlayarak öldürme” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi.

Diğer 4 şüphelinin ise “Tasarlayarak öldürmeye yardım” ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

İddianamede, Halil Falyalı'nın öldürülmesinin Eylül'de planlandığı ancak Falyalı cezaevinde olduğu için 6 ay sonra gerçekleştirildiği belirtiliyor. İddianamede, Son derece planlı ve profesyonel bir şekilde işlendiği de kaydediliyor.