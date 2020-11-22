24 yaşındaki genç kayıp

Lefkoşa’daki ikametgahından ayrılan ve geri dönmeyen Sadık Amin aranıyor.

Polisten verilen bilgiye göre, 19 Kasım saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Sadık Amin, ikametgahından ayrıldı ve halen geri dönmedi.

