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24 bin Doları kumarda kazanmış

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Ülkede turist olarak bulunan Ulkar Tifan Qızı Alishova adlı kadın, Havalimanı'ndan çıkış yaparken tasarrufunda 24 bin 500 Dolar tespit edildi. Tutuklanan zanlı, söz konusu paraları dört farklı casinodan kumar oynayarak kazandığını iddia etti

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24 bin Doları kumarda kazanmış
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KKTC  Havalimanı'nda 24 bin 500 ABD Dolar'ı ile çıkış yapmaya çalışan yabancı uyruklu zanlı Ulkar Tifan Qızı Alishova tutuklanarak, dün  “Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı” Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlının 31 Mayıs 2024 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Havalimanı'nda X-ray cihazında KKTC'den çıkış yapacağı bir sırada beraberinde 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 24 bin 500 ABD Dolar'ı nakit para bulundurarak para ve kambiyo yasasına aykırı harekette bulunduğunu anlattı.
Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve tespit edilen 24 bin 500 ABD Dolarının emare olarak zapt edildiğini söyledi.
Polis, zanlının Azerbaycan’da ikamet etmekte olup KKTC de turist olarak bulunduğunu ifade etti.
Polis memuru, zanlının ifadesinde söz konusu paraları 4 farklı casinodan kumar oynayarak kazandığını beyan ettiğini açıkladı. Polis memuru, paranın casinolardan kazanılıp kazanılmadığı ile ilgili olarak kamera görüntülerinin inceleneceğini ve paranın nereden ve nasıl temin edildiğinin araştırılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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