banner762
banner753
“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”
“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”
19 0
Kıvanç Tepe’ye Birkan Uzun’un adı verilecek
Kıvanç Tepe’ye Birkan Uzun’un adı verilecek
17 0
 
Hayvancı arpa bulamıyor
Hayvancı arpa bulamıyor
41 0
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
95 0
Şampiyon son maça kaldı
Şampiyon son maça kaldı
17 0
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
323 0
Tüm taramalar okullarda yapılacak
Tüm taramalar okullarda yapılacak
64 0
banner661
banner726

2021'de yakalanan uyuşturucu miktarında %56 artış

banner476

2021'de yakalanan uyuşturucuda %56 artış olurken, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kesilen cezalardan devlet hazinesine 134 bin lira girdi

banner714
2021'de yakalanan uyuşturucu miktarında %56 artış
banner721

 

  Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, 2021 yılı uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele verilerini açıkladı. Verilere göre, uyuşturucu yakalama miktarında yüzde 56 oranında artış oldu.

245 uyuşturucu operasyonunun yapıldığı geçen yılda, 363 sanık tutuklandı.

Operasyonlarda, 18 kilo 75 gram esrar, 10 kilo 907 gram skunk, 5 klilo 19 gram methamfetamin, 4 kilo 154 gram bonzai, 1 kilo 458 gram eroin, 869 gram kokain, 637 gram mdma, 1118 adet extacy, 7 kilo 412 gram kenevir bitkisi ele geçirildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE… 134 BİN 356 TL PARA CEZASI KESİLEREK, DEVLET HAZİNESİNE KAZANDIRILDI

Kaçakçılıkla mücadelede kapsamında toplam 219 kişiye kaçakçılık suçundan işlem yapılırken, 134 bin 356 TL para cezası kesilerek, devlet hazinesine kazandırıldı.

Operasyonlarda, 472 bin 233 TL değerinde muhtelif kaçak mal ve 7 ton kaçak et ele geçirildi.

104 YASADIŞI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

Ayrıca 104 yasadışı göçmen kaçakçılığı tespit edildi.

 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.