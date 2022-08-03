banner762
banner815
“Göz göre göre hasta oluyoruz”
“Göz göre göre hasta oluyoruz”
6 0
Famagusta Cup’da ilk gün farklı skorlar
Famagusta Cup’da ilk gün farklı skorlar
11 0
 
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve nem uyarısı
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve nem uyarısı
23 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
21 0
“Tedavi için yalvaran insanları görürsek şaşırmayalım”
“Tedavi için yalvaran insanları görürsek şaşırmayalım”
31 0
2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup tamamlandı
2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup tamamlandı
24 0
KTOEÖS’ten Bakan Çavuşoğlu’na sert eleştiri
KTOEÖS’ten Bakan Çavuşoğlu’na sert eleştiri
44 0
banner797

20 yaşında uyuşturucudan yakalandı

banner476

Dilekkaya’da yapılan aramada bulunan uyuşturucu ile ilgili olarak tutuklanan 20 yaşındaki Sude Yıltan Birkaya, söz konusu maddeyi aranan bir şahıstan 2 bin 500 TL’ye aldığını itiraf ettiğini söyledi

banner825
20 yaşında uyuşturucudan yakalandı
 
Dilekkaya köyünde yapılan aramada bulunan uyuşturucu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı 20 yaşındaki Sude Yıltan Birkaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, 29 Temmuz 2022 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından alınan mahkeme emriyle zanlı Sude Yıltan Birkaya’nın Dilekkaya’daki ikametgâhında yapılan aramada 16.40- 18.50 sularında yapılan aramada 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile üzerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi aranan bir şahıstan 2 bin 500 TL’ye aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, aranan bir şahıs olduğunu, alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.