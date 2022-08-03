Öğretmenler bakanlığı bastı

Öğretmen sendikaları, öğretmen haklarının geriye götürülmeye çalışıldığı gerekçesiyle Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı, Polis engelini aşan eylemciler bakanlığı bastı. Eylem, sendikaların bugün istişareye çağrılacağının açıklanmasının ardından kaldırıldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) öğretmen haklarının geriye götürülmeye çalışıldığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.Bakanlık önünde saat 12.00 sularında çadır kuran eylemciler Yüksek Danışma Kurulu toplantısı öncesinde “Topluma ve öğretmene yapılan saldırılar karşısında susmayacağız” ve “Öğretmen boyun eğmez” pankartları açarak Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ve hükümeti protesto etti.Sendika yetkililerinin Bakanlık önündeki açıklamalarının ardından, eylemciler yaşanan arbedenin ardından polis engelini aşarak bakanlığa girdi.Bunun üzerine Bakan Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı önünde toplanan eylemcilerle görüşmek üzere aşağıya indi.Burada Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun eylemcilere yönelik sözleri sık sık davul sesleriyle kesildi, Çavuşoğlu istifaya çağırıldı ve sendika yetkililerinin Çavuşoğlu’nun makamında görüşme talebi dile getirildi.Bakan Çavuşoğlu da Bakanlık önündeki kalabalığın dağılması şartıyla sendika yetkililerini makamında kabul edip görüşeceğini söyledi.KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş burada eylemcilere hitaben yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz sıcağında öğretmenleri bakanlık önüne toplanmaya zorladığını belirterek, "Bakanlık utanmalı" dedi.1985 ve 1991’de yapılan öğretmen yasalarında istişarenin terk edilmediğini anlatan Maviş, Öğretmen Yasasının katılımcı demokrasi, araştırma geliştirme ve belli paylaşım ve değerlendirmeler sonucu ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.Eğitimin bir bilim olduğunu ve anlık kararlarla değiştirilemeyeceğini kaydeden Maviş, öğretmen haklarının geriye götürülmeye çalışıldığını, branş odası, tuvalet, spor salonu, gece bekçisi, akıllı tahta, internet, hizmet içi eğitim, yabancı öğrenciler için dil ve kültür eğitimi bekleyen okullar olmasına rağmen, hükümetin tüm bunlar yerine öğretmenin çalışma sistemi ve saatlerine göz koyduğunu savundu.KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da Bakan Çavuşoğlu’nun eğitimle ilgili hiçbir kaygısı olmadığını savundu. Elmalı, yasanın içerisindeki bazı maddelerin adeta “cımbızla çekilerek” değişiklik yapılmaya çalışıldığını, bu arada da bazı okulların yıkılmaya yüz tuttuğunu ileri sürdü.Elmalı, eğitimde var olan sorunlara Bakanlığın her gün yeni sorunlar eklemeye devam ettiğini iddia ederek, Bakanlığa daha önceki eylemlerde yönelttikleri soruların cevaplarını halen alamadıklarını, okullarda 150 öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen, hükümetin buna “kaynak yok” bahanesini öne sürerek kayıtsız kaldığını savundu.Elmalı, "camı kırık, damı akıtan, kliması bozuk okullara hükümetin sadece boya göndererek çözüm aradığını", bunu bazı okul müdürlerinden öğrendiklerini belirtti.Öte yandan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) Eğitim Bakanlığı’ndaki eylemi, Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı’nın dün yapılmayacağı ve sendikaların bugün istişareye çağrılacağının açıklanmasının ardından sona erdi.Öğretmen sendikaları, Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı için çağrıldıkları saatte bakanlık önünde ve içerisinde eylem yaptı.Bazı eylemciler, bakanlık önünde kurulan çadırlarda beklerken, bazıları ise bakanlık içerisinde oturma eylemi yaptı. Bakanlık içerisindeki bekleyiş sırasında düdükler çalınarak, sloganlar atılırken, dışarıda da davul zurna çalındı ve sloganlar atıldı.İki öğretmen sendikası, taleplerini, Öğretmenler Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerin geri çekilerek, dün saat 13.30’da yapılacağı açıklanan Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı’nın iptal edilmesi ve iki öğretmen sendikası ile Eğitim Bakanlığı’nın ortak bir komite kurarak, yasadaki değişikliklerin görüşülmesi olarak açıkladı.KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı bakanlık içerisinde yaptığı açıklamada, oldubittiye getirilmeden, komite kurularak, Öğretmenler Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerin görüşülmesini istediklerini belirtti.Sendikalarla bir defa bile toplantı yapılmadan yasada değişiklikler yapılmak istenmesini eleştiren Elmalı, defalarca görüşmek istemelerine rağmen kendileriyle görüşme yapılmadığını savundu.Sistemin demokratik çalışmadığını ifade eden Elmalı, daire müdürlerine baskı yapıldığını ileri sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Maliye Bakanı Alişan Şan’ın da konunun detaylarına hakim olmadığını savunan Elmalı, öğretmenin hakkına sonuna kadar sahip çıkacağını söyledi.KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Eğitim Bakanının ayakları yere basmıyor” iddiasında bulunarak, Öğretmenler Yasası’nda değişiklik yapılmak isteniyorsa bunun usulleri ve koşullarının belli olduğunu söyledi.Cuma günü iki sendikaya dün için Yüksek Danışma Kurulu toplantısı çağrısı geldiğini anlatan Maviş, “Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. Siyasetin görevinin sorunlara çözüm bulmak olduğunu dile getiren Maviş, Eğitim Bakanının kaos yarattığını ileri sürdü.Öğretmenler Yasası içerisinde görüşmeyecekleri konu olmadığını ifade eden Maviş, bunun ilkelere, usulüne uygun ve katılımcı demokrasi çerçevesinde olması gerektiğini belirtti.Yasa değişikliğinin gerekçesi olması gerektiğini dile getiren Burak Maviş, araştırma, anket yapmadan, veri toplamadan değişiklik yapılamayacağını söyledi. Anayasa’ya, hukuka aykırı davranmaya alışıldığı eleştirisinde bulunan Maviş, “Bizim karşı durduğumuz ‘ben yaparım olur’ zihniyetidir” diye konuştu. Öğretmenler Yasası hakkında iki sendikayla komite kurulup, masa oluşturulmasını isteyen Maviş, Eğitim Bakanının, bakanlığın boşaltılmasını istemesine tepki gösterdi.