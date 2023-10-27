Telsim’in eski yöneticisi Ergin Hergül’ün yaptığı vurgunun boyutu büyüyor: 2 milyon TL daha açık tespit edildi

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat, suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye yönelik yasa ile şans oyunları yasasına aykırı hareket suçlarından tutuklanan Ergin Hergül dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis, 2022 yılı Şubat ayında KKTC geneline toplu SMS gönderen vidobet isimli sanal bahis sitesi ile ilgili yapılan soruşturmada SMS’lerden edilen gelirlerin 5 milyon 963 bin TL’lik kısmının zanlının hesabına yatırıldığının belirlendiğini söyledi. Polis, o dönem zanlıdan izahat istendiğinde söz konusu paraların SMS işlemlerinin hızlandırılması için hesabına yatırıldığını söylediğini aktardı

Polis, yapılan ileri soruşturmada 2018-2021 yılları arasında bir GSM şirketinde müdür yardımcısı olarak görev yapan zanlının kendi telefon numarası ile 3 adet sahte kullanıcı ismi ile SMS satışı yapıp, şirkete ait 11 milyon 829 bin TL’yi kendi hesabına aktardığını açıkladı.

Polis, aranan şahıs olan zanlının 21 Ekim 2023 tarihinde ülkeye giriş yaptığını ancak kaldığı otelde tespit edilemediği için tutuklanmadığını, 23 Ekim 2023 tarihinde Havalimanı’ndan çıkış yaparken yakalandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada GSM şirketinin hesaplarında 2 milyon TL daha açık tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının SMS satışı yaptığı iki kişiye şirket hesaplarında sorun olduğunu söylediğini, reklam SMS’i ücretlerinin kendi şahsi hesabına aktarılmasını istediğini de belirlediklerini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının 10 kişiye de aynı şekilde parayı kendi hesabına aktarmasını istediğini söylediğine dair tespit yaptıklarını, söz konusu şahıslara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Polis, aranan şahıslar, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

