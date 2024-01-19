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2 bin 298 gündür kaçak yaşıyordu

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2 bin 298 gün yasal statüsü olmaksızın KKTC'de ikamet ettiği tespit edilen Gana uyruklu Collins Kofi Kumah, cezaevine gönderildi

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2 bin 298 gündür kaçak yaşıyordu
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Ülkede kaçak yaşam süren Gana uyruklu Collins Kofi Kumah, Girne’de tespit edilerek, tutuklandı. Zanlı mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 15 Ocak 2024 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Girne'de, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde yapılan kontrolde Collins Kofi Kumah'ın 30 Eylül 2017 tarihinden itibaren 2 bin 298 gün yasal statüsü olmaksızın KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti. Yargıç da zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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