15 yaşındaki kıza tecavüz etmeye çalışmış

Mağusa’da 2018 yılı Eylül ayı içerisinde Eda Süygün adlı kadının15 yaşındaki küçük kıza tecavüze teşebbüste bulunduğu ortaya çıktı. Olayın video görüntülerinin polise ulaşmasıyla birlikte Eda Süygün tutuklandı





Mağusa’da geçtiğimiz gün meydana gelen özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan tutuklanan Ramazan Karakuş hakkında yürütülen soruşturma sonucu Karakuş’un eşi Eda Süygün’ün, o tarihte 15 yaşında olan küçük kıza tecavüze teşebbüste bulunduğu ortaya çıktı.

2018 yılında yaşanan ve Karakuş’un gizlice kayda alıp yaydığı için tutuklanmasına neden olan söz konusu videoyu ve cep telefonunu emare alan polis, video kaydındaki kızın olay tarihinde 15 yaşında olduğunu tespit etmesi üzerine dün Eda Süygün’ü tutukladı.

Zanlı Eda Süygün “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs”, “16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoymak” ve “16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” suçlamaları ile ilgili hakkında başlatılan soruşturma nedeni ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme soruşturma maksatlı zanlı Süygün’ün 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Kıbrıspostası'nın haberine göre olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Çebi mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Eda Süygün’ün, 2018 yılı Eylül ayı içerisinde, kendi evinin yatak odasında, o tarihte 15 yaşında olan müşteki kızın anüsüne copa benzer bir cisim sokmaya çalışarak 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs ettiğini açıkladı.

Daha önceden soruşturması yürütülen özel hayatın gizliliğini ihlal etme meselesi ile ilgili olarak polise bir video geldiğini ve konu videoda zanlının bu olayı gerçekleştirdiğinin görüldüğünü belirten Çebi, yürütülen soruşturmada olayın gerçekleştiği tarihte müşteki kızın 15 yaşında olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Tespit üzerine zanlı Süygün’ün tutuklandığını belirten Çebi, zanlının polise gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade eden Çebi, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.



