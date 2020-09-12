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Limandaki yük taşıma aparatını çaldı

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Mağusa Serbest Limanda bir aracın üzerinden yük taşıma aparatını sirkat ettiği tespit edilen İbrahim Türkmenli tutuklandı

Limandaki yük taşıma aparatını çaldı
 
Mağusa Serbest Limanda, parça amaçlı olarak kullanılan bir aracın üzerinden yük taşıma aparatını sirkat ettiği tespit edilen zanlı İbrahim Türkmenli tutuklandı.
Kıbrıspostası'nın haberine göre “Sirkat” suçlaması ile başlatılan soruşturma kapsamında zanlı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.  
Mahkeme, zanlı Türkmenli’nin tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanmasına karar verdi.
Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Emin Özbilen mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı İbrahim Türkmenli’nin 4 Eylül 2020 tarihinde Mağusa Serbest Liman Gümrük bölümünde Berika Sarıkaya’ya ait parça amaçlı olarak kullanılan aracın damında monteli bulunan yük taşıma aparatını sirkat ettiğini açıkladı.
Olayın polise 9 Eylül tarihinde bildirildiğini söyleyen Özbilen, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının kamera kayıtlarında tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.
Özbilen, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme, zanlı İbrahim Türkmenli’nin yurt dışına çıkışını yasaklayarak seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi.
Zanlı, KKTC vatandaşı 1 kefilin 30 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
 
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