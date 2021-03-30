15 yaşındaki kıza cinsel saldırı

Dörtyol köyünde evinde misafir olarak bulunan 15 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı



Mağusa’da 17 yaşındaki kıza 3 kişinin tecavüz ettiği haberinin ardından bu kez Dörtyol’dan cinsel saldırı haberi geldi.

Dörtyol’da 2021 yılı Şubat ayı içerisinde evinde misafir olarak bulunan 15 yaşındaki kıza cinsel amaç ile omzundan tutup vücudunu vücuduna yaklaştırmak kastıyla “cinsel saldırıda” bulunduğu iddia edilen isminin baş harfleri Ş.G. tutuklandı.

Kıbrıspostası’na göre zanlı önceki gün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Polis memuru Ömer Ülger mahkemede verdiği ifadesinde, 2021 yılı Şubat ayı içerisinde Dörtyol’da Ş.G’nin evinde misafir olarak bulunan ve eşi tarafından çocuklara bakması için yatak odasına gönderilen 15 yaşındaki kıza, yatak odasında omzundan tutup vücudunu vücuduna yaklaştırmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Olayın 27 Mart tarihinde polise bildirildiğini ve zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturmanın başlatıldığını kaydeden Ülger, şikayetçinin polise yaptığı şikayette daha önce de zanlının birden çok kez eli, ayağı ile temasta bulunduğu yönünde beyanda bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın yeni başlatıldığını kaydeden Ülger, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Ş.G. mahkemede, hakkındaki tutukluluk talebine itirazda bulunmazken, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek “ben evime bu kadar çok girip çıkmalarını istemediğim için araya mesafe koymak istedim, bu insanlar bunu yanlış anlayıp bana iftira attılar” şeklinde konuştu.

Mahkeme, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.



