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120 bin TL'lik kompresör çaldılar

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Alayköy Sanayi Bölgesi’ndeki bir iş yerinden 120 bin TL değerinde soğuk hava kompresörü çalan Erdal Kalkan ile Abdu Ilıkan tutuksuz yargılanacak

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120 bin TL'lik kompresör çaldılar
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Alayköy Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinden 120 bin TL değerinde soğuk hava kompresörü çalan Erdal Kalkan ile Abdu Ilıkan  dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 7 Ekim 2023 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kiralık araç şirketinin zanlılara kiraladıkları araçla demir taşındığına dair şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma sonucu  iki zanlının Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinin avlusuna izinsiz olarak girip, mülke tecavüz ettikten sonra, işyerine ait soğuk hava deposu içerisinde monteli olan 120 bin TL değerindeki soğuk hava kompresörünü, olduğu yerden kasten sökerek hasar uğratıp çaldıklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis, Erdal Kalkan’ın suçlamaları kabul ettiğini ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek, her iki zanlının teminata bağlanmasını talep etti.
Yargıç, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırması, birer kefilin 150’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. 
 
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