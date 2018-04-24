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YDÜ’de sıradaki hedef Süper Kupa

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Voleybol Büyük Erkekler’de kupalara ambargo koyan ve 3 kupayı da müzesine götüren YDÜ Voleybol Büyük Erkek takımı, Süper Kupa’yı da müzesine götürmeyi hedefliyor

YDÜ’de sıradaki hedef Süper Kupa
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Soydan SAKALLI

Kurulduğu ilk yılda Voleybol Büyük Erkekler’de kupalara ambargo koyan ve aralarında lig şampiyonluk kupası da olmak üzere 3 kupayı da müzesine götüren YDÜ Voleybol Büyük Erkek takımı, 30 Nisan’da Atatürk Spor Salonu’nda DAÜ’ye karşı oynayacakları maçı da kazanarak Süper Kupa’yı da müzesine götürmeyi hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını durmaksızın sürdüren takımın kaptanı İsmail Kovancı, yaptığı açıklamada takımda keyiflerin yerinde olduğunu söylerken, 4. kupayı kazanmak için de ara vermeden sıkı şekilde çalıştıklarını belirtti.

İsmail Kovancı, antrenmanlardan önce iki gruba ayrılarak oynadıkları futbol maçlarınında, sürekli kaybeden takımın kaptanı olan Ertan Fellahoğlu’nun verdiği sözü tutarak, antrenmana bir tepsi baklava getirmesinin keyifleri daha da artıdığını vurguladı.

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