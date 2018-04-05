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YDÜ adım adım şampiyonluğa

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YDÜ adım adım şampiyonluğa
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Voleybolda Büyük Erkekler Ligi final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni dün akşam RA25 Spor Salonu’nda oynanan mçta 3-1 mağlup ederek, seride 2-1 öne geçti. 14 yıl aradan sonra kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, İsmail Kovancı’nın kaptanlığında şampiyonluğa ilerlerken, Mağusa’daki maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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