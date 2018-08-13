banner107
Transfer yoğunluğu
Transfer yoğunluğu
8 0
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
54 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
18 0
Sürücüler zor anlar yaşadı
Sürücüler zor anlar yaşadı
48 0
El emeği ürünler halka sunuluyor
El emeği ürünler halka sunuluyor
13 0
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
47 0
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
40 0
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
147 0
banner82
banner147

Voleybolun yıldızı Eryıldız

banner27

Mağusa Belediyesi oyuncusu Buğra Eryıldız yurt içinde ve yurt dışında voleybolda başarıya doymazken, belediye başkanı İsmail Arter’e şampiyonluk kupasını takdim etti

Voleybolun yıldızı Eryıldız
banner137

İstanbul’da düzenlenen Vadi İstanbul Pro Beach Turnuvasında şampiyon olan Mağusa Belediyesi Çamlık Spor Voleybol takımının antrenör-oyuncusu Buğra Eryıldız, hem ülke çapında hem de ülke dışındaki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Eryıldız dün antrenörü Osman Eryıldız ile birlikte belediye başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek kupasını takdim etti. Ülkemizde Lefkoşa Zafer Kupası Pro Beach Turnuvası şampiyonu olan oyuncu Buğra Eryıldız,  4-5 Ağustos tarihlerinde ise İstanbul’da düzenlenen Vadi İstanbul Pro Beach Turnuvası’nda şampiyonluk elde etti.

Ülkemizde ve Türkiye’deki başarısının yanında, FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu’nun Alanya etabında 2.lik derecesi, Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası’nda ise Avrupa 2.liği derecesi elde eden Çamlık Spor takımı oyuncusu Buğra Eryıldız, her 2 organizasyonda da Türkiye adına ilk kez final oynayan oyuncu oldu ve Türkiye Spor Bakanlığı tarafından ödüllendirildi. Her 2 organizasyonda da  bayanlar kategorisinde Türkiye adına final oynayan ilk takım olan belediyemizin sporcusu Buğra Eryıldız, Türkiyeli partneri Aleyna Vence ile birlikte ülkemize de büyük gurur yaşattı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.