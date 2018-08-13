Voleybolun yıldızı Eryıldız

Mağusa Belediyesi oyuncusu Buğra Eryıldız yurt içinde ve yurt dışında voleybolda başarıya doymazken, belediye başkanı İsmail Arter’e şampiyonluk kupasını takdim etti

İstanbul’da düzenlenen Vadi İstanbul Pro Beach Turnuvasında şampiyon olan Mağusa Belediyesi Çamlık Spor Voleybol takımının antrenör-oyuncusu Buğra Eryıldız, hem ülke çapında hem de ülke dışındaki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Eryıldız dün antrenörü Osman Eryıldız ile birlikte belediye başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek kupasını takdim etti. Ülkemizde Lefkoşa Zafer Kupası Pro Beach Turnuvası şampiyonu olan oyuncu Buğra Eryıldız, 4-5 Ağustos tarihlerinde ise İstanbul’da düzenlenen Vadi İstanbul Pro Beach Turnuvası’nda şampiyonluk elde etti.

Ülkemizde ve Türkiye’deki başarısının yanında, FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu’nun Alanya etabında 2.lik derecesi, Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası’nda ise Avrupa 2.liği derecesi elde eden Çamlık Spor takımı oyuncusu Buğra Eryıldız, her 2 organizasyonda da Türkiye adına ilk kez final oynayan oyuncu oldu ve Türkiye Spor Bakanlığı tarafından ödüllendirildi. Her 2 organizasyonda da bayanlar kategorisinde Türkiye adına final oynayan ilk takım olan belediyemizin sporcusu Buğra Eryıldız, Türkiyeli partneri Aleyna Vence ile birlikte ülkemize de büyük gurur yaşattı.