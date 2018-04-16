Voleybolda gözler Süper Kupa’da

Voleybol 17. Süper Kupa finallerinde kadınlarda Çamlıkspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi, erkeklerde ise Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, karşı karşıya gelecekler

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 17. Süper Kupa finallerinin tarihleri belli oldu. Bayanlarda Çamlıkspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi, erkeklerde ise Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, Süper Kupa finallerinde karşı karşıya gelecekler.

Kadınlarda Çamlıkspor, erkeklerde ise Yakın Doğu Üniversitesi lig ve kupa şampiyonluklarını elde etmişlerdi. Erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi, bayanlarda ise Lefke Avrupa Üniversitesi ligi ikincisi olarak Süper Kupa finalini oynamaya hak kazandılar.

Kadınlarda 17. Süper Kupa Finali 26 Nisan Perşembe saat 19.30'da YDÜ Spor Salonu'nda, erkeklerde ise 30 Nisan Pazartesi akşamı Atatürk Spor Salonu'nda saat 19.30'da oynanacak.