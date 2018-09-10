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Smaçlar plajda atıldı

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Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu Kumyalı’da düzenlenen plaj voleybol anı turnuvası ile anıldılar

Smaçlar plajda atıldı
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Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu anısına Kumyalı’da düzenlenen plaj voleybol turnuvası tamamlandı.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu plaj voleybol anı turnuvasına Mehmetçik Belediyesi, Rifat Poyraz Berber Salonu, Kumyalı Segamarina, Mehmet Ali Demir Yapı Market sponsor olarak katkı koydu. Kumyalı halk plajında iki gün boyunca gerçekleştirilen plaj voleybol anı turnuvasında sporcular amatör olarak mücadele etti. 2. Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu Plaj Voleybol Anı Turnuvası’na, erkek ve karışık olmak üzere iki kategoride toplam 21 takım katılarak eleme usulüne göre maç oynadı. Turnuvada Hasan Duman-Mert Korkmaz ikilisi, Fırat Kızıltunçlar-Hasan Ceylanlı ikilisini mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Cafer Karamansoylu-Ahmet Beyaz ikilisi Mehmet Erzurumlu-Mehmet Ali Demir ikilisini maç yapmadan üçüncülüğü paylaştılar. Turnuvada başarılı olan sporculara, katkı koyanlara düzenlenen ödül töreninde kupa, madalyaları Mehmetçik Belediye başkanı Cemil Sarıçizmeli, merhum Sadık Karamansoylu’nun ablası Hanife Karamansoylu, abisi Cafer Karamansoylu, sponsorlar Rifat Poyraz, Mehmet Ali Demir, Cenk Şeren tarafında verildi.

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