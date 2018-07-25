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Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon

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Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Asım Burç Plaj Voleybolu Ligi’nde dün akşam oynanan final maçları sonunda kadınlarda ve erkeklerde GMB Çamlıkspor şampiyon oldu. Erkekler final maçından sonra kısa süreli olay yaşandı

Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
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Necati KÜLAHLILAR

Voleybol Federasyonu’nun organize ettiği 2018 Asım Burç Plaj Voleybolu Ligi’nde son hafta maçları dün gece Lefkoşa Voleybol Arena'da oynandı.

Final gecesinde ilk olarak yarı final maçları oynandı. Yarı final kadınlarda Kiler-Karpaz Gate Marina, GMB Çamlıkspor-Y.Erenköy BVK takımları karşı karşıya gelirken, erkeklerde de Voleybol Akademi-Legends, GMB Çamlıkspor-Vakıflar karşılaşmaları oynandı.

Yarı finalde kazanan kadınlarda Kiler ile GMB Çamlıkspor, erkeklerde ise GMB Çamlıkspor ile Voleybol Akademi finale yükseldiler.

Yarı final maçlarını kaybedenler ise üçüncülük maçı oynadılar. Kadınlar üçüncülük maçında Karpaz Gate Marina, Yeni Erenköy BVK'yı yenerek üçüncü olurken, Yeni Erenköy ligin dördüncüsü oldu. Erkekler üçüncülük maçında ise Legend, Vakıfları yenerek üçüncülüğe ulaşırken, Vakıflar ligi dördüncü tamamladı.

Kadınlar final maçında Merve - Buğra'dan oluşan GMB Çamlıkspor, Kiler'i mağlup ederek şampiyon olurken, Kiler ligi ikinci tamamladı. Erkeklerde ise Osman - Umut'tan oluşan GMB Çamlıkspor takımı, Voleybol Akademi'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, Voleybol ise Akademi ikinci oldu.

Erkekler final maçından sonra kısa süreli olay yaşanırken, araya girenler olayları büyümeden yatıştırdı.

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