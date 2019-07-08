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“Merve ülkemizi gururlandırdı”

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Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Merve Çelebi’nin, ülkemizin yetiştirdiği en önemli voleybolcularından birisi olduğunu ve elde ettiği başarılarla kendilerini gururlandırdığını dile getirdi

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“Merve ülkemizi gururlandırdı”
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Ülkemizin yetiştirdiği başarılı voleybolcularımızdan Merve Çelebi, Spor Dairesi’ni ziyaret ederek elde ettiği başarılarda kendisine maddi manevi destek olan daire müdürü Alkan Değirmencioğlu’na teşekkür etti.

Son olarak Türkiye Voleybol Milli Takımı ile olimpiyat eleme barajını geçme başarısı gösterdiklerini söyleyen Çelebi, önlerinde yoğun bir program bulunduğunu ve bu organizasyonlara katılmasında Spor Dairesi’nin teşviklerinin ve desteklerinin büyük olduğunu söyledi. Çelebi, 26-28 Temmuz tarihlerinde Türkiye’de düzenlenecek olan Pro Beach şampiyonasına katılacağını, ayrıca 1-6 Ağustos tarihlerinde Arjantin’de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası Kar Voleybolu’na katılacak olan Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alacağını dile getirdi. Çelebi ayrıca eylül ayında Bursa’da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası’nda da mücadele edeceğini anlattı.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da yaptığı açıklamada, Merve Çelebi’nin, ülkemizin yetiştirdiği en önemli voleybolcularından birisi olduğunu ve elde ettiği başarılarla kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, kendisine bundan sonraki süreçte de daire olarak yardımcı olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Etiketler; #Voleybol #Merve
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