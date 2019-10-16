KTSYD Kadınlar Turnuvasında final günü

Voleybol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) işbirliğinde düzenlenen KTSYD Kadınlar Turnuvasında üçüncülük ve final maçlar bugün oynanacak. KKTC Telsim’in katkıları ile düzenlenen ve Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yer alan turnuvada üçüncülük maçında Vakıflar Spor Kulübü ile KarpazGate Marina, final maçında Lefke Avrupa Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya gelecekler.

Karşılaşmanın ardından düzenlenecek olan ödül töreni ile dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek. Program şöyle:

17 EKİM PERŞEMBE

Üçüncülük maçı: Vakıflar – KarpazGate Marina (18.30)

Final maçı: LAÜ – DAÜ (20.00)