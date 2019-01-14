İlkokullar voleybolda finalistler belirlendi

İlkokullar arası Voleybol Birinciliği yarı final maçları dün oynanırken, kızlarda ve erkeklerde finalistler belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlkokullar arası Voleybol Birinciliği yarı final maçları dün oynandı.

Dün oynanan karşılaşmalar sonucunda kızlarda finalistler Erenköy İlkokulu ile Esentepe İlkokulu olurken, erkeklerde finalistler Doğa İlkokulu ile Esentepe İlkokulu oldu. Final maçları bugün oynanacak.

Dün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kızlarda

Erenköy İlkokulu:2 Polatpaşa İlkokulu:1 (25-19, 10-25, 15-12)

Alasya İlkokulu:0 Esentepe İlkokulu:2 (25-12, 25-9)

Erkekler

Doğa İlkokulu:2 Şehit Zeki Salih İlkokulu:1 (25-11, 24-26, 18-16)

Esentepe İlkokulu-Polatpaşa İlkokulu 0-2 (25-11 25-12)