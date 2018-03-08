banner107
6 0
12 0
23 0
14 0
Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
69 0
Anlamlı turnuva tamamlandı
Anlamlı turnuva tamamlandı
184 0
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
151 0
10 0
banner82
banner147

Filenin şampiyonları Esentepe İlkokulu ile Polatpaşa İlkokulu

banner27

İlkokullar arası voleybol şampiyonası tamamlanırken, salonsuz okul Esentepe İlkokulu kızlarda, Polatpaşa İlkokulu ise erkeklerde şampiyon oldular

Filenin şampiyonları Esentepe İlkokulu ile Polatpaşa İlkokulu
banner137

İsa TABAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ilkokullar arası voleybol şampiyonası üçüncülük ve final maçları dün oynandı. Kızlarda Esentepe İlkokulu, erkeklerde ise Polatpaşa İlkokulu şampiyon oldular.

Salon sporlarının salonsuz şampiyonlarını çıkaran Esentepe’nin bu kez de ilkokulu, Esentepe İlkokulu, voleybol kızlarda şampiyon oldu. Mağusa Arena’da oynanan final maçında Esentepe İlkokulu, Mağusa ekibi Polatpaşa İlkokulu’nu 2-0 mağlup etti. Kızlar üçüncülük maçında Alasya İlkokulu, Doğa Koleji’ne karşı maçı 2-0 kazanan olurken, üçüncülü oldu.

Erkekler final maçında Polatpaşa İlkokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu’nu 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Erkekler üçüncülük maçında Doğa Koleji, Yeni Erenköy İlkokulu’nu 2-0 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.