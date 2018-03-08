Filenin şampiyonları Esentepe İlkokulu ile Polatpaşa İlkokulu

İlkokullar arası voleybol şampiyonası tamamlanırken, salonsuz okul Esentepe İlkokulu kızlarda, Polatpaşa İlkokulu ise erkeklerde şampiyon oldular

İsa TABAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ilkokullar arası voleybol şampiyonası üçüncülük ve final maçları dün oynandı. Kızlarda Esentepe İlkokulu, erkeklerde ise Polatpaşa İlkokulu şampiyon oldular.

Salon sporlarının salonsuz şampiyonlarını çıkaran Esentepe’nin bu kez de ilkokulu, Esentepe İlkokulu, voleybol kızlarda şampiyon oldu. Mağusa Arena’da oynanan final maçında Esentepe İlkokulu, Mağusa ekibi Polatpaşa İlkokulu’nu 2-0 mağlup etti. Kızlar üçüncülük maçında Alasya İlkokulu, Doğa Koleji’ne karşı maçı 2-0 kazanan olurken, üçüncülü oldu.

Erkekler final maçında Polatpaşa İlkokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu’nu 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Erkekler üçüncülük maçında Doğa Koleji, Yeni Erenköy İlkokulu’nu 2-0 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.