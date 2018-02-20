Filenin şampiyonları Çamlık ve YDÜ

Voleybolda 7. Rauf Denktaş Kupası’nda kadınlarda Mağusa Belediyesi Çamlıkspor, erkeklerde ise Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon oldular

Soydan SAKALLI

Voleybolda sezonun ilk turnuvası olan 7. Rauf Denktaş Kupası’nda kadınlarda Mağusa Belediyesi Çamlıkspor, erkeklerde ise Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon oldular.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlarda kadınlarda Mağusa Belediyesi Çamlıkspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 3-1 mağlup ederken, erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 3-2 mağlup ederek şampiyonluk kupalarını kaldırdılar.

İlk sette tutuk olan Mağusa Belediyesi Çamlıkspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-1 kazanırken, tecrübeli oyunculara sahip olan LAÜ maçı kaybetti.

Erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi maçı nefesleri keserken, tie break setinde YDÜ maçı 3-2 kazandı. 2 saati aşkın süren maçta YDÜ kaptanı İsmail Kovancı’nın kazandırdığı son sayı takımına şampiyonluğu getirdi.



