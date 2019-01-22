Değirmencioğlu, Merve’yi kutladı

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de düzenlenen Cev Avrupa Şampiyonası Kar Voleybolu Erciyes etabında ülkemizi başarıyla temsil eden ve ekibiyle birlikte üçüncü olan genç voleybolcumuz Merve Çelebi’yi kabul etti.

Bireysel sporcularımızın yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil etmelerinin kendilerini gururlandırdığını dile getiren Değirmencioğlu, başarılı sporcularımıza her daim desteklerinin süreceğini ifade etti. Kabulde konuşan Merve Çelebi de kendilerine sahip çıktığı için Spor Dairesi’ne ve daire müdürü Alkan Değirmencioğlu’na teşekkür etti. Sahipsiz olmadıklarını bilmenin kendilerine güven verdiğini ve yarışmalara daha iyi motive olduklarını söyleyen Çelebi, 15-17 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Cev Avrupa Şampiyonası Kar Voleybolu Gürcistan etabında da dereceye girerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istediğini sözlerine ekledi.