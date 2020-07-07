UKÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eliz Volkan, COVID-19 nedeniyle yaşanılan psikolojik süreçlere değinerek “Yeni normal ile tanışıp, uyum sağlamalıyız” dedi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eliz Volkan, COVID-19 nedeniyle toplum olarak her gün biraz daha artan bir tedirginlik hissi yaşadığımıza dikkat çekerek, psikolojik sağlığımızın, en önemli sığınaklarımızdan olduğunu hatırlattı.

Her kriz durumunda olduğu gibi, şu anda da sürekli değişebilen, halen ciddi belirsiz ve bir süre daha belirsiz olacak bir dönemde olunduğunu belirten Volkan, “Belirsizlik insanların rahatlıkla baş edebildiği bir durum değildir” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Volkan, her bireyin belirsizlik ya da rahatsızlık sürecini farklı şekillerde ve evrelerde yaşadığını aktararak,pandemi döneminde söz konusu sürecin kolektif ve küresel bir biçimde deneyimlendiğini ve başta ‘yeni normal’ ile tanışıp, uyum sağlamak olmak üzere, birçok değişikliğin yaşamlarımıza zorunlu olarak girdiğini kaydetti.

“Birbirimize destek olmalıyız”

COVID-19’un sebep olduğu fiziksel, ekonomik ve psikolojik değişikliklere uyum sağlamanın; inkârı, öfkeyi, belirsizliği, kontrolsüzlüğü, üzüntüyü düzenleyip, sonucu kabullenmenin insanlığın şimdiye kadar yaşadığı en büyük psikolojik savaşlardan biri olduğunun altını çizen Volkan, “Dolayısı ile bu süreçte birbirimize destek olmak, karşılayabileceğimiz en önemli ihtiyaçlardandır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Volkan, psikolojik desteği sağlamak amacı ile psikolojik dayanıklılığın sağlanması, yakınları veya kendileri COVID-19 teşhisi almış bireylere karşı olası damgalamanın engellenmesi ve gerektiği durumlarda başvurmak üzere Psikolojik İlk Yardım (PİY) hizmeti sunan psikolojik müdahale servislerinin (ör. UKÜ PİY) kullanılmasının elzem olacağını da açıkladı.

Tüm bu zorlu süreç ile başa çıkarken, en önemlisi en yaygın şikâyet olarak gelen kaygının bu olağan dışı durumda, olağan bir tepki olarak ortaya çıkabileceğini bilerek hareket etmenin gerekli olduğunu kaydeden Volkan, umudu yitirmeden, hep birlikte, bilinçli, planlı, temkinli bir şekilde bu süreci geçirmemizin önemine dikkat çekti.