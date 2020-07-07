Darts Federasyon Kupası da Minareliköy’ün

17 takımın katılımı ile başlayan kupayı müzesine Efes Pilsen Darts Süper Lig şampiyonluğunu da elde eden Minareliköy götürdü

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası tamamlandı.

17 takımın katılımı ile başlayan kupayı müzesine Efes Pilsen Darts Süper Lig şampiyonluğunu da elde eden Minareliköy götürdü.

Çekişmeli maçlar

Kupada üçüncülük ve final maçları dün (6 Temmuz 2020) Pazartesi oynandı. Taşkınköy Spor Kulübü’nde yapılan karşılaşmalarda finalde rakibi Lefkoşa Spor Birliği’ni mağlup eden Minareliköy, Darts Federasyon Kupası şampiyonu oldu.

Final karşılaşmasından önce oynanan üçüncülük maçında Göçmenköy, Diamond Child’ı yenerek kupada üçüncülüğü elde etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı: Göçmenköy-Diamond Child: 9-7

Minareliköy-Lefkoşa Spor Birliği: 10-4