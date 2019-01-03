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YDÜ Yüksek Lisans ve Doktora programlarına burs verecek

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YDÜ Yüksek Lisans ve Doktora programlarına burs verecek
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 Yakın Doğu Üniversitesi, 2018-2019 Akademik Bahar döneminde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına burs vereceğini duyurdu.
YDÜ’den yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde yer alan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri tarafından yürütülen Yüksek Lisans-Master (Tezli) ve doktora programlarına %100, %75, %50 ve %25 burs imkanı sağlanacağı belirtildi.
Açıklamada, gerekli belgelerle birlikte burs programlarına başvuruların 31 Ocak mesai bitimine kadar yapılması gerektiği kaydedildi. Burs başvuru sonuçları ise 7 Şubat açıklanacak.
Başvuruların gerekli belgelerle birlikte scholar@neu.edu.tr e-posta adresine, konusu “ISOSH-2019S” olan referans kodu ile yapılması gerekiyor. Burs kapsamına dahil programların listesi ile başvuru formuna http://aday.neu.edu.tr/ web adresinden ulaşılabiliyor. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Yüksek Lisans ve Doktora burslarına başvuru için; Lisans veya yüksek lisans diploması ve transcript kopyası, T.C. uyruklu öğrenciler için ALES sınav sonuç belgesi fotokopisi, kimlik kartı veya pasaport fotokopisi, 2 adet referans mektubu ile özgeçmiş gerekiyor.
Yüksek Lisans ve Doktora programları bursları ile ilgili daha detaylı bilgiler www.neu.edu.tr web sayfasından veya +90 392 6800 2000 (dahili:5-143) numaralı telefondan alınabilir. 
YDÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, ülkenin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve meslek adayları ile profesyonellere yeni ufuklar açmak istediklerini belirterek, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde burs imkanlarını giderek artıracaklarını dile getirdi.

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