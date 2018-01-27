YDÜ İnşaat Mühendisliği mezunları, diplomalarını törenle aldı

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2017-2018 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Video gösterisinin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Pınar Akpınar, “Bugün sizlerle bu özel günü paylaşıyor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.” diyerek yurt dışında bulunan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un mesajını iletti.

Yrd. Doç. Dr. Akpınar, “Biliyorsunuz eğitiminiz boyunca sizleri iyi bir mühendis yapmaya çalışıyoruz. Her şekilde teorik bilgilerle desteklemeye çalışıyoruz. Umuyoruz ki pratik bilgilerle de bunları pekiştireceksiniz. Bizi onurlandıran gururlandıran şey sizlerin başarılı olduğunuzu görmek. Bu açıdan iletişimi kesmemeniz bizleri mutlu eder. Güzel haberlerinizi almayı umuyoruz. Tekrardan hepinizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Unutmayın ki sizlerle gurur duyuyoruz duymaya da devam edeceğiz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Yrd. Doç. Dr. Akpınar’ın ardından İnşaat Mühendisliği Bölüm Birincisi Filistin uyruklu Ali Zaidan bir konuşma gerçekleştirdi.