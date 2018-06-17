YDÜ Hemşirelik Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hemşirelik Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi mezuniyet töreniyle ilk mezunlarını vermenin gururu yaşandı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hemşirelik Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi mezuniyet töreni, YDÜ AKKM Büyük Salon’da yapıldı.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, törene, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Hemşirelik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar yaptı.

BAYRAKTAR: “KIBRIS’IN İLK HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ OLMANIN ONURUNU VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Prof. Dr. Bayraktar, “Bu tören bizler için ayrı bir önem ve anlam taşımaktadır. Bir bakıma kutlamadır. Bu törenle Yakın Doğu Üniversitesi’nden 12 yıllık hemşirelik lisans eğitimi olan kurumumuzdan ilk kez Hemşirelik Fakültesi olarak mezun vermekteyiz. Kıbrıs’ın ilk Hemşirelik Fakültesi olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

"İLK MEZUNLAR OLMANIN GURURU"

Bayraktar, fakülteyle ilgili bilgiler verdiği ve gördükleri destek için teşekkür ettiği konuşmasında, şöyle dedi:

“YDÜ Hemşirelik Fakültesi’nin ilk mezunları olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorsunuz. Bu kurumda eğitim almış olmanız sizlerin hemşirelik hizmetlerinin toplum sağlığına katkısını artırma ve mesleğinizi geliştirip güçlendirme sorumluluğu yüklemektedir. Mezuniyet eğitim anlamında bir bitiş gibi görünmekle beraber aynı zamanda bunun bir başlangıç olduğunu unutmayınız. Mesleki yaşamınızı hemşireliğin evrensel ilkeleri olan bilgi, bakım ve hümanizm doğrultusunda etik ilkelere uyarak ve sürekli gelişerek sürdürmenizi diliyoruz. Bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda kimliğinizi onur duyarak taşıyacağınıza inanıyoruz. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Yolunuz açık, şansınız bol olsun.”

ŞANLIDAĞ

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yaptığımız bilimsel çalışmalarla ülkemizi sadece uluslararası alanda saygın bir yere getirmekle kalmayıp çıkan sonuçları da faydalı ürünlere dönüştürmeyi hedeflemekteyiz” dedi.

Yaklaşık 3 yıldır büyük bir sabır, özveri ve gayretle yürütülen ve Kıbrıs’ta bir ilk niteliğinde olan Hemşirelik Fakültesi kuruluşunun tüm yasal süreçlerini tamamlayarak hem YÖK hem de YÖDAK tarafından onaylandığını kaydeden Şanlıdağ, “Fakülte tüm dünyadan öğrenciler ve akademisyenler yetiştireceğine yürekten inanıyorum. Üniversite yönetimi olarak bundan sonraki süreçte Hemşirelik Fakültesinden beklentimiz lisansüstü programlarında Anabilim dalı bazında açılması, doktora öğrenci sayısının arttırılması ve buna paralel olarak akademik başarının üst düzeylere çıkarılmasıdır” diye konuştu.

Prof. Dr. Şanlıdağ öğrencilere seslenirken de mezuniyet sonrası mesleki tecrübelere yönelik eğitim faaliyetlerine devam etmelerini öğütledi.

Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz Türk öğrencilere; Prof. Dr. Candan Öztürk ise yabancı öğrencilere Hemşirelik Yemini ettirdi.

Ardından YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomalarını takdim etti.

Tören, diplomaların verilmesi ve kep atma merasimiyle tamamlandı.