YDÜ Burs ve Yerleştirme Sınavı 2 Haziran'da

KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda, YDÜ’deki 16 fakülte, 2 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulunda bulunan 215 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 2018-2019 Öğretim Yılı Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, 2 Haziran’da saat 09.00’da YDÜ kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.



YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda, YDÜ’deki 16 fakülte, 2 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulunda bulunan 215 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacak.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde 4 yıl eğitim gören TC vatandaşları da sınava girebilecekler.



Sınava katılacak olan öğrencilerin en geç 1 Haziran tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü Kayıt-Kabul Merkezi’nde sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Sınava katılacak adaylar üç bölüm tercihi yapabilecekler. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasında yapılacak. Kolejlerden mezun olan veya mezun olacak öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT sınav sonuç belgeleri ile de kayıt hakkı elde edebilecekler.



SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava girecek adaylar, KKTC kimlik kartı fotokopisi, 1 adet vesikalık resim, sınav harcı ile Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğü’ne veya liselerde kurulacak olan kayıt stantlarına başvuruda bulunarak sınav için kayıt yaptırabilecekler. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak adaylar başvuru sürecinde 2236464 (dahili: 5328-5367-5408) no’lu telefondan veya www.neu.edu.tr sitesinden detaylı bilgi alabilecekler.