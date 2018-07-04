YDÜ, bioyazıcı ile organ üretecek

Dünya Şampiyonu olan YDÜ Robot Futbol Takımı, Dışişleri Bakanı Özersay’dan takdir aldı. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Günsel, bundan sonraki hedeflerinin, kendilerinin geliştirdiği bioyazıcı ile organ üretmek olduğunu açıkladı

Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı (NEUIslanders) ekibi, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel başkanlığında, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı makamında ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Robot Futbol Takımı ekibi Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a, Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuarında mekanik ve elektronik tasarımları yapılan ve yapay zeka kodlamaları % 100 Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen Robot Futbol Takımının başarıya giden yolunu anlattı. Ziyarette, 2050 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupasında şampiyon olacak takımla, Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımının bir dostluk maçı yapabilmenin hedef olarak belirlendiği de ifade edildi. Ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarında geliştirilen Bioyazıcı ile organ ve doku üretileceği açıklandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay kabulde yaptığı konuşmasında, kendilerine dünya şampiyonluğu gururunu yaşattıkları için Robot Futbol Takımı ekibine teşekkür etti.

Yeni yüzyılın Bilim ve Teknoloji ürünlerinin robotlar olduğunu ifade eden Bakan Özersay, ülkemizde yapılacak sıradışı sanat, bilim ve teknoloji çalışmalarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adının daha kolay dünyaya erişebileceğini söyledi ve devlet desteğine dikkat çekti. Bakan Özersay; “Siyasi anlamda ve yöneticilik anlamında bu çalışmaların Amerika'daki Silikon Vadisi ve benzeri bir şeyle önünü açabilecek katkı yapabilirsek eğer ne mutlu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti klasik yöntemlerle dünyaya erişebilecek ve derdini anlatabilecek konumda ve statüde değil. O yüzden sıra dışı yöntemlerle sınır tanımayan, gümrük tanımayan, tanıma-tanımama meselesi olmayan ürünler, sanat, bilim ve teknoloji gibi çalışmalarla bence dünyanın çok daha kolay parçası olabiliriz. Bize çok uzak gibi görünen ama başka açılardan hayatın parçası haline gelmiş bu çalışmalar için önünüzü açabilecek katkılar yapabilirsek seviniriz. Şu anda araştırma, geliştirme yasası var. Sınırı olmayan bu çalışmaları motive etmek, teşvik etmek için ne gerekirse devlet olarak yapılması gerekiyor. Hepinizi bir kez daha tebrik ederim” dedi.

GÜNSEL: “3. NESİL ÜNİVERSİTE ÖRNEKLERİNE BİYOYAZICIYLA ORGAN VE DOKU ÜRETEREK ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ…”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ziyarette yaptığı konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarı tarafından geliştirilen Robotik Futbol Takımının Kanada’da düzenlenen Robocup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupasında şampiyonluğa ulaşmasından gurur duyduklarını belirtti.

Robot Futbol Takımının dünya şampiyonluğunun, Yakın Doğu Üniversitesinin üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonunun hayata geçirilmesi konusunda en güzel örneklerinden birisi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Günsel, hedeflerinin tıp alanında çığır açacak Biyoyazıcı ile organ üreterek Kıbrıs Türk’ünün adını dünyaya sağlık sektöründe de duyurmak olduğunu söyledi.

“KENDİ GELİŞTİRDİĞİMİZ BİOYAZICI İLE ORGAN, DERİ, KIKIRDAK VE KEMİK BASIMI YAPMAYI HEDEFLİYORUZ…”

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarındaki çalışmalardan bir diğerinin ise Bioyazıcı ile organ üretimi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Günsel, yapacakları çalışmaları şu şekilde anlattı:

“Dizaynı ve beyni Neu3D Laboratuvarı tarafından yapılan Biyoyazıcı sayesinde bir şırınga yardımı ile mikron hassasiyette canlı hücre basımı gerçekleştireceğiz. Neu3D Laboratuvarı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin ortak çalışma olarak devam ediyor. Su benzeri sıvalarla basım testleri şuanda laboratuvarımızda devam ediyor ve aldığımız ilk sonuçlardan oldukça memnunuz. Bu sene sonuna doğru doku basımı gerçekleştirebileceğiz. Hedeflerimiz içersinde kendi geliştirdiğimiz BioYazıcı ile organ, deri, kıkırdak ve kemik basımı var.”

Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, dünya şampiyonluğuna ulaşmalarının teknoloji alanında dünya devleriyle rekabet edebileceklerini gösterdiğini belirterek, “Bu alandaki çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmedeki heyecanımızı artırmış ve Kıbrıs Türkü’nün imkan sağlandığında neler başarabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu başarılarımıza Biyoyazıcı ile üreteceğimiz organ ve doku çalışmalarını da eklemek istiyoruz” dedi.

FUTBOLCU ROBOTLAR VE YAPAY ZEKALARI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA LABORATUARLARINDA GELİŞTİRİLDİ

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı Kaptanı Ersin Aytaç’da, Robot Futbol Takımı hakkında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a teknik açıklamalarda bulunarak, 8 robottan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı NEUIslanders’ın tüm mekanik ve elektronik tasarımları ile yapay zeka kodlamalarının % 100 Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendi üretimi olup, araştırma laboratuarlarında ekip arkadaşları tarafında tasarlanarak üretildiğini belirtti. Aytaç, her biri özel bir teknolojiyle el yapımı olarak üretilen futbolcu robotların, üç boyutlu bir koordinasyon ve iletişim sistemiyle yönetildiklerini, elektrik elektronik mühendisleri ile Bilgisayar mühendislerinin ortak çalışmasıyla bu yıl, takımı yöneten yapay zekanın sıfırdan yazılarak daha ofansif bir robotik futbol takımı ürettiklerini vurguladı.