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Yabancı öğrenciler Lefke’ye hayran kaldı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üniversiteye yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler için hazırlanan oryantasyon programı bilgilendirici seminer ve kültürel geziler ile devam ediyor.

Yabancı öğrenciler Lefke’ye hayran kaldı
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Öğrenciler, oryantasyon programı kapsamında Lefkeve bölgesine düzenlenen gezilerle bölgenin tarihini ve  kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular.

Tarihi, doğal ve kültürel mekanlar hakkında bilgiler aldılar

Oryantasyon Günleri, gezi programında Lefke bölgesindeki tarihi ve kültürel yerler yeni gelen öğrencilere tanıtıldı.Lefke bölgesinde bulunan Soli Harabeleri, Lefke Göleti, Cengiz Topel Anıtı, Lefke Merkezi, Güzelyurt bölgesini gezen öğrenciler tarihi, doğal ve kültürel mekanlar hakkında bilgiler aldılar.

Fakülte akademisyenleri öğrencileri bilgilendirdi

Yeni öğrencilerin fakülte akademisyenlerden bölümleri ile ilgili detaylı bilgiler alma imkanını da buldukları programda, öğrencilere ayrıcaÖğrenci Dekanlığı, Dış İlişkilerMüdürlüğü ve Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından bilgilendirici seminerlerde düzenlendi.

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