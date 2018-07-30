UKÜ’de elektrik enerjisi tüketiminden büyük tasarruf planı

UKÜ, 20 yıllık bir süreçte elektrik enerjisi tüketiminden 30.4 milyon TL tasarruf yapmayı öngörüyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Rektörlük Koordinatörü, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şenol, UKÜ Güneş Enerji Santrali’nin ürettiği enerji sayesinde Üniversite’nin 20 yıllık bir süreçte elektrik enerjisi tüketiminden 30.4 milyon TL değerinde tasarruf yapacaklarını öngördüklerini açıkladı.

Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü bir yıllık bir projelendirme aşamasının ardından Şubat 2016’da UKÜ Güneş Enerjisi Santrali’nin enerji üretimine başladığını aktaran Yrd. Doç. Dr. Şenol, santralin toplam kapasitesinin 1300 kwp olduğunu kaydetti. Sistemin diğer güncel uygulamalardan farklı olduğuna dikkat çeken Şenol, “Kurulduğu dönemde Kuzey Kıbrıs’taki en büyük Fotovoltaik santrali olan kurulum halen bir üniversite kampüsünde bulunan en büyük santral olma özelliğine sahiptir” dedi.

Şenol, santralin 2016 yılında € 1,500,000 değerinde bir yatırımla gerçekleştiğini ve UKÜ yerleşkesinde tüketilen yıllık 4,000,000 kwh’lik elektrik enerjisinin yaklaşık %40’ının güneşten elde edilmesini sağladığını açıkladı.

Yatırımın yapıldığı dönemde 6.5 yıl olan santralin geri ödeme süresinin değişen mevzuatlar ve elektrik tarifelerine yapılan zamlar sonrasında 4.5 yıla düştüğüne işaret eden Şenol, 20 yıllık mahsuplaşma süresinde UKÜgüneş enerjisi santralinin yaklaşık 38 milyon kwh’lik elektrik enerjisi üretmesinin beklendiğini kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Şenol bugün uygulanan KIB-TEK tarifeleri göz önüne alındığında, 20 yıllık mahsuplaşma süresinin ardından üniversitenin elektrik enerjisi tüketiminden 30.4 milyon TL değerinde tasarruf yapacağını belirterek, olası yeni zamlar da düşünüldüğünde üniversitenin güneş enerjisi santralinden elde edeceği kazancın ileriki yıllarda göreceli olarak artacağını vurguladı.

UKÜ Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şenol, gerek yurtiçi gerekse de yurtdışından birçok kişi ve kurum tarafından üniversitenin güneş enerji santralinin ziyaret edilmekte olduğunu ve yapılacak olan yatırımlara örnek teşkil ettiğini kaydetti.