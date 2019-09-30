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UKÜ, yeni kayıtlı öğrencilerine başkent Lefkoşa’yı tanıttı

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi (ÖGDM) tarafından 2019-2020 Akademik Yılı güz dönemi yeni kayıtlı öğrenciler için Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon Günleri düzenlenen şehir turu etkinlikleriyle devam ediyor.

UKÜ, yeni kayıtlı öğrencilerine başkent Lefkoşa’yı tanıttı
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Oryantasyon günleri çerçevesinde Lefkoşa ile başlatılan şehir turu etkinliklerinde, surlar içi bölgesi, Büyük Han, Derviş Paşa Konağı gibi tarihi yerler ziyaret edildi. Gezi kapsamında Kıbrıs kültürü hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, Kıbrıs tarihine ait eserleri de yerlerinde inceleme fırsatı yakaladılar.

Yeni kayıtlı öğrencilerin Kuzey Kıbrıs’ı yakından tanımasına olanak sağlamak için Oryantasyon Günleri kapsamında düzenlenen Lefkoşa şehir turu sonrasında, Girne ve Gazimağusa kentlerine yönelik şehir turları da düzenlenecek. 

Öğrenciler, şehir turlarının yanı sıra kampüs içerisinde gerçekleşecek Açık Hava Sineması, Kıbrıs Gecesi ve Karaoke Gecesi gibi farklı etkinliklere de katılma şansı bulacak.

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