UKÜ Yaz Okulu’na İtalya’dan misafir akademisyenler

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi ve University of Rome Tor Vergata arasında 2018 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında İtalya’dan alanlarında uzman Prof. Dr. Robert

Nistico ve Prof. Dr. John Borg UKÜ’de ders vermek üzere KKTC’ye geldi.

UKÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri 2018-2019 Akademik yılı yaz döneminde University of Rome Tor Vergata’dan gelen misafir öğretim üyeleri ile eğitime başladı.

UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günay Sarıyar, Tor Vergata – UKÜ Yaz okulu derslerinin ilk periyodunda Prof. Dr. Robert Nistico’nun Nörofizyoloji, Farmasötik Biyoloji ile Hücresel ve Moleküler

Farmakoloji alanlarında dersler vereceğini, ikinci periyodunda ise Prof. Dr. John Borg’un ilaç analizleri konusunda UKÜ öğrencilerine detaylı ve uygulamalı eğitim vereceğini açıkladı.

Prof. Dr. Sarıyar, Tor Vergata Çift Diploma programı anlaşma kapsamının sadece iki kurum arasındaki çift diploma anlaşması olmadığını, müşterek ilgi alanlarında UKÜ ile birlikte ortak bilimsel araştırmalar

yapılacağını da ifade etti.