UKÜ'lü öğrencilerden anlamlı ziyaret

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında “İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi”ne ziyaret gerçekleştiren UKÜ'lü öğrenciler “İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi”ni gezerek, Merkez hakkında bilgi aldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında “İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi”ne ziyaret gerçekleştirildi.

Gönüllü olarak etkinlikte yer alan UKÜ’lü öğrenciler, Uzman Psikolog Çise Haşimoğulları ve Uzman Psikolog Huriye Koruşan ile birlikte, “İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi”ni gezerek, Merkez hakkında bilgi aldı.

Uzman Psikolog Çise Haşimoğulları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi olarak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye çalıştırdıklarını dile getirerek, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan özel gençlerle biraraya gelme fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını aktardı.

Uzman Psikolog Huriye Koruşan ise 18 yaş üstü engelli Rehabilitasyon Merkezleri’nin varlığının önemine dikkat çekerek, bu yapıların özel gereksinimli bireyler ve aileleri açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi. Koruşan, merkezdeki gençlerin özellikle el sanatları sınıfında ürettikleri eşyalara hayran kaldığını da ifade etti.

PDAREM Psikologları Çise Haşimoğulları ve Huriye Koruşan, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi gençlerine ve çalışanlarına sıcak karşılamaları için teşekkürlerini sundu.