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UKÜ, Bahar Dönemi dalış sezonunu açtı

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UKÜ, Bahar Dönemi dalış sezonunu açtı
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde bulunan Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü’ne bağlı Dalış Kulübü tarafından bahar döneminin ilk dalışı gerçekleşti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, 29 kişinin katılımıyla düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Türk bayrakları eşliğinde, yedi kişilik gruplar halinde dört ayrı grup dalış gerçekleştirdi. UKÜ Dalış Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte yabancı öğrenciler de yer aldı.

Etkinliğin 23 Nisan’da farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendiğini belirten Dalış Kulübü Başkanı Oğuz Akkurt, her zaman milli değerlere sahip çıkılması ve insanların geçmişine bağlı kalmasının önemini vurguladı. Akkurt “Gerçekleştirdiğimiz etkinliğe ilginin büyük olması ve uluslararası öğrencilerin de katılmış olması Dalış Kulübü olarak bizleri gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

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