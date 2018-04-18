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TOLES sınavı DAÜ'de yapılacak

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TOLES sınavı DAÜ'de yapılacak
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 13 Haziran 2018 Çarşamba günü, saat 14:30’da, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde yapılacak olan İngiltere TOLES Sınavı’na girecek 25 aday ile çalışmalara start verdi.

2012 yılından beri, TOLES Sınavları Resmi Koordinatörü olan DAÜ, her geçen yıl diğer avukatlara fark atacak Hukuk İngilizcesi alanında başarılar göstermiş mezunlar vermeyi sürdürüyor. Sınavlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve Türkiye’de çalışmakta olan avukatlar ve tercümanlar giriyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da TOLES Sınavı’na girecek olan adaylar arasında Türkiye’den de avukatlar bulunuyor. DAÜ Hukuk Fakültesi’nde faaliyet gösteren TOLES Koordinatörü Peril S. Emiroğluları tarafından verilen bilgiye göre; TOLES sınavlarındaki başarı her yıl gittikçe arttığına vurgu yapılırken, sınav hazırlıklarının 13 Haziran 2018 Çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi.

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