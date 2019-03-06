banner255
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
2 0
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
22 0
 
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
47 0
Hentbolun süperi UKÜ
Hentbolun süperi UKÜ
17 0
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
10 0
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
43 0
İncirli, Hasanlar’ı aldı
İncirli, Hasanlar’ı aldı
291 0
banner82

Somalili Bakan çocukları için DAÜ'yü tercih etti

banner27

banner262
Somalili Bakan çocukları için DAÜ'yü tercih etti
banner267

Somali Gençlik ve Spor Bakanı Khadijo Mohamed Diriye, 2 çocuğunuDoğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) kayıt ettirdi. Söz konusu işlemler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Bakan Diriye, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Bakan Diriye’ye DAÜ’yü tercih ederek en doğru kararı verdiklerini ifade ederek, üniversitenin dünya statüsü hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Osam, DAÜ’de Somali’den pek çok öğrenci bulunduğunu ve öğrencilerin üniversiteden oldukça memnun olduğunu aktarırken, DAÜ’nün Times Higher Education Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 601-800 bandında olduğunu vurguladı. Bakan Diriye de, Somalili öğrencilerin DAÜ’de ve KKTC’de oldukça mutlu olmasından dolayı çok memnun olduğunu ve çocuklarının DAÜ’de ve KKTC’de okuyacak olmasından dolayı gururlu olduğunu ifade etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.