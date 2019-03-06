Somalili Bakan çocukları için DAÜ'yü tercih etti

Somali Gençlik ve Spor Bakanı Khadijo Mohamed Diriye, 2 çocuğunuDoğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) kayıt ettirdi. Söz konusu işlemler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Bakan Diriye, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Bakan Diriye’ye DAÜ’yü tercih ederek en doğru kararı verdiklerini ifade ederek, üniversitenin dünya statüsü hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Osam, DAÜ’de Somali’den pek çok öğrenci bulunduğunu ve öğrencilerin üniversiteden oldukça memnun olduğunu aktarırken, DAÜ’nün Times Higher Education Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 601-800 bandında olduğunu vurguladı. Bakan Diriye de, Somalili öğrencilerin DAÜ’de ve KKTC’de oldukça mutlu olmasından dolayı çok memnun olduğunu ve çocuklarının DAÜ’de ve KKTC’de okuyacak olmasından dolayı gururlu olduğunu ifade etti.