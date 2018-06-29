"Olayları bilimin ışığında, araştırarak, soruşturarak değerlendirin"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleşen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak, olayları bilimin ışığında, araştırarak, soruşturarak değerlendirmelerini istedi; gözü kapalı her konuyu kabul etmemelerini tavsiye etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne katılarak, dereceye giren öğrencilerine plaketlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleşen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mezuniyetin anlamının, mezun olan bireylerin yeni sorumluluklar üstlenmesi demek olduğunu ifade ederek, mezuniyetle birlikte, öğrencilerin hayatları ile ilgili tüm sorumlulukların kendi omuzlarında olacağı yeni bir yola gireceklerine dikkat çekti.

“Buradan evrensel bir takım değerleri de dağarcığınıza alarak ve yeni bir meslek edinerek ayrılıyorsunuz. Öyle inanıyorum ki, burada elde ettiğiniz değerler ile bu yeni mücadeleyi başarı ile yürüteceksiniz” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilerin demokrasi, barış, insan hakları, dayanışma, katılım gibi evrensel değerleri de mezuniyetleri ile birlikte özümseyerek yeni bir yola çıkacaklarını belirtti.

“TOPLUMUN SORUNLARIYLA DA İLGİLENİN…”

Konuşması esnasında, mezun olan öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, mezun olan öğrencilerden, olayları bilimin ışığında, araştırarak, soruşturarak değerlendirmelerini istedi; gözü kapalı her konuyu kabul etmemelerini tavsiye etti.

Yeni mezun gençlere hayatlarının yeni evresinde toplumun sorunlarıyla da ilgilenmeleri çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Hiçbirimiz bir tek birey olarak mutlu olamayız. Ancak içerisinde bulunduğumuz toplumla dayanışma halinde olduğumuz takdirde ve toplumumuz geliştikçe, gelişmeden nasibimizi alır ve o mutluluğun bir parçası haline geliriz” diye konuştu.

“LEFKE VE KUZEY KIBRIS SİZLERİN İKİNCİ EVİ OLMAYA DEVAM EDECEK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde, yabancı öğrencilere hitaben bir de İngilizce konuşma yaptı.

Mimarlık bölüm birincisi olarak mezun olan ve diğer öğrenciler adına konuşma yapan Alain Christel Mizero’nun, konuşmasında Lefke beldesinde kendisini evinde hissettiğini ve Lefke insanıyla birlikte Lefke Avrupa Üniversitesi’ne teşekkürlerini ilettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Alain Christel Mizero’nun “Lefke’de, evden uzakta evimizde gibi hissettik” şeklindeki tespitinin oldukça çarpıcı olduğunu belirtti.

Özelde Lefke’nin, genelde ise Kuzey Kıbrıs’ın mezun olan öğrencilerin ikinci evi olmaya devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sizlerin burada her zaman kendinizi evinizde hissetmenizi diliyorum. Buradan ayrıldığınızda ülkemizin bu güzel parçasını ve özellikle Lefke beldesinin bu güzel insanlarını unutmamanızı temenni ediyorum. Sizleri adamızda yeniden görmeyi umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşması sonunda, mezun olan tüm öğrencilere yaşamlarının yeni döneminde başarılar diledi.