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Öğrencilere canlı müzikle ders

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde eğitim veren bölümlerin 1. sınıf öğrencilerine yönelik içerisinde bulunduğumuz akademik dönemde hayata geçirilen “Üniversitede Yaşam” dersinde, öğrencilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültürel ve tarihsel yapısı öğrencilere tanıtıldı.

Öğrencilere canlı müzikle ders
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Üniversitede Yaşam dersinin ilk etkinliğine konuk olan Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Yusuf Nidai, öğrencilere Kıbrıs adasının kültürel yapısı doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri hakkında sunum yaptı. Sunum kapsamında öğrenciler, Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke bölgelerinin tarihi ve turistik oluşumları ile ilgili bilgi edinmelerinin yanı sıra, Kıbrıs’a ilişkin kültürel zenginlikler ve Kıbrıs mutfağı ile ilgili fikir sahibi oldular.

 Sunum esnasında bir grup öğrenci sergiledikleri akustik canlı müzik performansında kültürel müziklere de yer vererek etkinliğe renk kattı. Eğitim gördükleri kent ve ülke ile ilgili kapsamlı bilgi edinme şansı bulan öğrenciler keyifli bir ders geçirdi.

 Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2018-2019 Güz akademik döneminde ders müfredatına eklenen “Üniversitede Yaşam” dersi ile fakülteye yeni gelen öğrencilere, üniversite yaşamını ve kampüs olanaklarını tanıtmak, ayrıca öğrencileri üniversite yaşamına entegre etmek hedefleniyor. 

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